Stoltenberg, Sırbistan ve Kosova liderleriyle görüşecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, 17 Ağustos'ta Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ikili görüşmeler gerçekleştireceği duyuruldu.

NATO'dan yapılan açıklamada, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, 17 Ağustos'ta Kosova Başbakanı Albin Kurti ile bir araya geleceği ve görüşmenin ardından da ortak basın toplantısı düzenleneceği belirtildi. Yine aynı gün Stoltenberg'in Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile de görüşeceği ve görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenleyeceği ifade edildi.

BORRELL, LİDERLERİ BRÜKSEL'E DAVET ETMİŞTİ

Öte yandan Sırbistan ve Kosova arasında yaşanan gerginliğin ardından Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Kosova Başbakanı Kurti'yi 18 Ağustos'ta Brüksel'e davet ettiğini duyurmuştu. Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Vucic ve Kurti'yi 18 Ağustos'ta Priştine ile Belgrad arasındaki gidişatı görüşmek üzere Brüksel'e davet ediyorum" ifadelerine yer vermişti.

NE OLMUŞTU?

Geçen günlerde Kosova'da yaşayan Sırplar dahil herksin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğu getirileceği bildirilmesi sonrasında Kosova ve Sırbistan arasında gerginlik yaşanmış, iki taraftan da konuya dair açıklamalar gelmiş ve NATO'nun Kosova Gücü (KFOR) de açıklama yaparak istikrarın tehlikeye girmesi durumunda müdahale etmeye hazır olduğunu duyurmuştu. Daha sonra Kosova hükümeti, sınır kapılarına giden yollara konulan barikatların kaldırılmasının ardından gerginliğe neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almıştı.