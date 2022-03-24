Stoltenberg: Putin büyük bir hata yaptı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi öncesinde basın mensuplarına açıklama yaptı. Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Putin'in büyük bir hata yaptığını ifade ederek, "Ukrayna halkının gücünü, Ukrayna halkının ve silahlı kuvvetlerinin cesaretini hafife aldı" dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, basın mensupların yaptığı açıklamada, "Başkan Putin, bağımsız egemen bir ulusa karşı savaş açarak büyük bir hata yaptı. Ukrayna halkının gücünü, Ukrayna halkının ve silahlı kuvvetlerinin cesaretini hafife aldı. Beklediklerinden çok daha fazla dirençle karşılaşıyorlar" dedi.

Stoltenberg, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda NATO'nun Çin'i dünyanın geri kalanına katılmaya çağırdığını belirterek, "Çin'i, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini açıkça kınaması, Rusya'ya yönelik siyasi ve maddi destek sağlamamak için dünyanın geri kalanına katılmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.