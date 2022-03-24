Stoltenberg: Putin büyük bir hata yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Stoltenberg: Putin büyük bir hata yaptı

Demirören Haber Ajansı - Dünya
 - Güncelleme:
Stoltenberg: Putin büyük bir hata yaptı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi öncesinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi öncesinde basın mensuplarına açıklama yaptı. Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Putin'in büyük bir hata yaptığını ifade ederek, "Ukrayna halkının gücünü, Ukrayna halkının ve silahlı kuvvetlerinin cesaretini hafife aldı" dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, basın mensupların yaptığı açıklamada, "Başkan Putin, bağımsız egemen bir ulusa karşı savaş açarak büyük bir hata yaptı. Ukrayna halkının gücünü, Ukrayna halkının ve silahlı kuvvetlerinin cesaretini hafife aldı. Beklediklerinden çok daha fazla dirençle karşılaşıyorlar" dedi.

"NATO HER TÜRLÜ TEHDİDE HAZIRDIR"

Kimyasal silah kullanımının uluslararası hukuka aykırı olduğunu, bunun geniş ve ciddi sonuçları olacağını vurgulayan Stoltenberg, "Kimyasal silahların herhangi bir şekilde kullanılması, çatışmanın doğasını temelden değiştirecek ve uluslararası hukukun ihlali olacaktır. Bu durumun geniş ve ciddi sonuçları olacaktır. NATO, müttefiklerini her türlü saldırıdan korumaya, savunmaya ve herhangi bir saldırıya tepki vermeye hazırdır" dedi.

"ÇİN'İ DÜNYANIN GERİ KALANINA KATILMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Stoltenberg, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda NATO'nun Çin'i dünyanın geri kalanına katılmaya çağırdığını belirterek, "Çin'i, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini açıkça kınaması, Rusya'ya yönelik siyasi ve maddi destek sağlamamak için dünyanın geri kalanına katılmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.


Stoltenberg: Putin büyük bir hata yaptı

Demirören Haber Ajansı / Dünya

Jens Stoltenberg, Vladimir Putin, Belçika, Brüksel, Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title