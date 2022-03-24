Stoltenberg'in görevi süresi 2023'e kadar uzatıldı

NATO'dan yapılan açıklamada, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresinin 30 Eylül 2023'e kadar uzatıldığı belirtildi. Stoltenberg karardan onur duyduğunu ifade etti.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresinin 30 Eylül 2023'e kadar uzatıldığı belirtildi. Açıklamada, "NATO müttefikleri bugün (24 Mart 2022), Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in görev süresini 30 Eylül 2023'e kadar bir yıl daha uzatmayı kabul etti. Müttefikler, özellikle uluslararası güvenlik açısından bu kritik zamanda, liderliği ve bağlılığı için Genel Sekretere teşekkür ettiler" denildi.