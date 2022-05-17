Stoltenberg: Her türlü güvenlik endişesinin ele alınması gerekir - Haberler

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Stoltenberg: Her türlü güvenlik endişesinin ele alınması gerekir

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Stoltenberg: Her türlü güvenlik endişesinin ele alınması gerekir

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştü.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştü. Stoltenberg, "Türkiye değerli bir müttefiktir ve her türlü güvenlik endişesinin ele alınması gerekir" dedi.

Sosyal medya hesabından görüşmeye dair açıklamada bulunan Stoltenberg, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile en yakın ortaklarımız Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine başvurma konusundaki kararları hakkında konuştuk. Türkiye değerli bir müttefiktir ve her türlü güvenlik endişesinin ele alınması gerekir. Bu tarihi anda bir arada olmalıyız" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Jens Stoltenberg, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Dünya, Haberler

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