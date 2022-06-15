Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında açıklama Açıklaması NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılım sürecini ve Türkiye'nin endişelerini ele aldığını bildirdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılım sürecini ve Türkiye'nin endişelerini ele aldığını bildirdi. ???????Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında sosyal medyadan açıklamada bulundu. İspanya'nın başkenti Madrid'de 29-30 Haziran'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde Erdoğan ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Stoltenberg, "Türkiye'nin terörle mücadelede meşru güvenlik endişelerinin giderilmesinin ve Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya katılım sürecinde ilerleme kaydedilmesinin önemini ele aldık." ifadesini kullandı. AA / Ömer Tuğrul Çam - Dünya Recep Tayyip Erdoğan Finlandiya Türkiye İsveç Dünya Güncel Haberler

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