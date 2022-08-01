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Stoltenberg'den tahıl sevkiyatı açıklaması

Stoltenberg'den tahıl sevkiyatı açıklaması

Tahıl sevkiyatına dair açıklamada bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Odesa'dan yapılan Ukrayna tahılının ilk sevkiyatını memnuniyetle karşılıyorum.

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Tahıl sevkiyatına dair açıklamada bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Odesa'dan yapılan Ukrayna tahılının ilk sevkiyatını memnuniyetle karşılıyorum. Bu önemli rolü için müttefikimiz Türkiye'ye teşekkür ediyorum" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Odesa limanından ayrılarak Lübnan'ın başkenti Beyrut'a doğru yola çıkan tahıl gemisi Razoni'ye dair açıklamada bulundu. Stoltenberg sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler'in (BM) aracılığında yapılan anlaşma kapsamında Odesa'dan yapılan Ukrayna tahılının ilk sevkiyatını memnuniyetle karşılıyorum. Bu önemli rolü için müttefikimiz Türkiye'ye teşekkür ediyorum. NATO müttefikleri Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının neden olduğu küresel gıda krizini hafifletmek için anlaşmanın tam olarak uygulanmasını güçlü bir şekilde destekliyor" ifadelerine yer verdi.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Jens Stoltenberg Türkiye Ukrayna Dünya Haberler

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