Stoltenberg: Çin, Rusya'nın saldırganlığını kınamaya gönülsüz

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşecek 6-7 Nisan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına konuşan Genel Sekreter Jens Stoltenberg, "Çin'in Rusya'nın saldırganlığını kınamaya gönülsüz olduğunu ve Moskova'ya katılarak ulusların kendi yolunu seçme hakkını sorguladığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg sözlerine şöyle devam etti;

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Demirören Haber Ajansı / Dünya