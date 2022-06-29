Stoltenberg, Çin ile Rusya'nın derinleşen stratejik ortaklığına dikkat çekti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Devlet ve Hükümet Başkanları düzeyinde Avrupa Birliği, Gürcistan, Finlandiya ve İsveç, Avustralya ve Japonya'nın katılımıyla yapılan toplantı sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

Rusya ve Çin'in derinleşen stratejik ortaklığına dikkat çeken Stoltenberg "Çin'in artan atılganlığı ve zorlayıcı politikalarının Müttefiklerin ve ortaklarımızın güvenliği için sonuçları var. Çin, komşularına zorbalık yapmak ve Tayvan'ı tehdit etmek için nükleer silahlar da dahil olmak üzere askeri güçlerini önemli ölçüde geliştiriyor"

"Bu akşam Müttefik Dışişleri Bakanları Ürdün ve Moritanya ile görüşecek. Sahel de dahil olmak üzere güneyden gelen zorluklara yanıt vermeye devam etme kararlılığımızı yeniden teyit ediyoruz. Müttefikler bugün ilk kez Moritanya için bir savunma kapasitesi geliştirme paketi üzerinde anlaştı. Sınır güvenliği, düzensiz göç ve terör gibi güvenlik sorunlarıyla başa çıkmalarına yardımcı olacağız. Moritanya'nın taleplerine dayanarak, desteğimizi özel harekat, deniz güvenliği ve istihbarat dahil bir dizi kilit alanda odaklayacağız."

Demirören Haber Ajansı / Dünya