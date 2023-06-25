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Stockholm'de Lunaparkta Hız Treni Kazası: 1 Ölü, 7 Yaralı

Stockholm'de Lunaparkta Hız Treni Kazası: 1 Ölü, 7 Yaralı

Dünya Haberleri

İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan bir lunaparkta hız treni (roller coaster) raydan çıktı. Kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı belirtildi.

p> İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan bir lunaparkta hız treni (roller coaster) raydan çıktı. Kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Stockholm'de bulunan Gröna Lund adlı lunaparkta hız treni raydan çıktı. Stockholm Polis Teşkilatı, kazada 7 kişinin yaralandığını, İsveç medyası ise 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Polis, yaralılar arasında kadın ve çocukların da olduğunu duyurdu. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Stockholm İsveç Dünya Haberler

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