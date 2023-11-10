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Stockholm Cami'sine İslam Karşıtı Saldırı

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Stockholm Cami'sinin kapısına İslam karşıtı figürler çizildi ve resimler yapıldı. Caminin imamı, saldırının Filistin savaşına gönderme yapılarak gerçekleştirildiğini belirtti. Stockholm Camisi Derneği ise İslamofobi ve ırkçılık hareketlerini kınadı.