Elon Musk'ın Sahibi Olduğu Starlink, Venezuela'ya 3 Şubat'a Kadar Ücretsiz İnternet Sağlayacağını Açıkladı

Elon Musk'ın SpaceX şirketi tarafından işletilen Starlink, 3 Şubat'a kadar Venezuela halkına ücretsiz geniş bant internet hizmeti vereceğini açıkladı. Bu hizmet, ülkedeki internetin sıkı kontrol altında olduğu bir dönemde sunuluyor.

Şirket, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Starlink, 3 Şubat'a kadar Venezuela halkına ücretsiz geniş bant hizmeti sunarak sürekli bağlantıyı garanti ediyor" dedi.

Venezuela'da internet erişiminin, uzun süredir Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro yönetimi altında sıkı kontrol edildiği biliniyor.

