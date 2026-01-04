Elon Musk'ın Sahibi Olduğu Starlink, Venezuela'ya 3 Şubat'a Kadar Ücretsiz İnternet Sağlayacağını Açıkladı
Elon Musk'ın SpaceX şirketi tarafından işletilen Starlink, 3 Şubat'a kadar Venezuela halkına ücretsiz geniş bant internet hizmeti vereceğini açıkladı. Bu hizmet, ülkedeki internetin sıkı kontrol altında olduğu bir dönemde sunuluyor.
Venezuela'da internet erişiminin, uzun süredir Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro yönetimi altında sıkı kontrol edildiği biliniyor.