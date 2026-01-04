Elon Musk'ın Sahibi Olduğu Starlink, Venezuela'ya 3 Şubat'a Kadar Ücretsiz İnternet Sağlayacağını Açıkladı

(ANKARA) - İş insanı ve eski Beyaz Saray Kıdemli Danışmanı Elon Musk'ın SpaceX şirketi tarafından işletilen Starlink, 3 Şubat'a kadar Venezuela halkına ücretsiz geniş bant internet hizmeti sunacağını açıkladı.

Şirket, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Starlink, 3 Şubat'a kadar Venezuela halkına ücretsiz geniş bant hizmeti sunarak sürekli bağlantıyı garanti ediyor" dedi.

Venezuela'da internet erişiminin, uzun süredir Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro yönetimi altında sıkı kontrol edildiği biliniyor.