Sri Lanka Hükümeti İçme Suyu Meselesini Ele Alıyor

Sri Lanka hükümeti, içme suyu meselesini kritik bir konu olarak ele almak için bir acil eylem komitesi atadı. Ulusal Su Arzı ve Drenaj Kurulu'nun tedarik kapasitesinin düşmesi üzerine halka su tasarrufu çağrısı yapılmıştı.

KOLOMBO, 23 Ağustos (Xinhua) -- Sri Lanka hükümeti, Güney Asya ülkesindeki içme suyu meselesini kritik bir konu olarak ele almaya karar verdi.

Başbakan Dinesh Gunawardena Salı günü medyaya yaptığı açıklamada, hükümetin mevcut suyun en doğru şekilde kullanılmasını sağlayacak entegre bir program uygulamak üzere bir acil eylem komitesi atadığını söyledi.

Gunawardena, komitenin Ulusal Su Arzı ve Drenaj Kurulu, Sulama Departmanı ile diğer hükümet kuruluşlarının sekreterlerinden oluştuğunu belirtti.

Sri Lanka'nın Ulusal Su Arzı ve Drenaj Kurulu geçen hafta arıtılmış içme suyu tedarik kapasitesinin yüzde 9'a düşmesi üzerine halkı su tasarrufu yapmaya çağırmıştı.