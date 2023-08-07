Sri Lanka Hava Kuvvetlerine ait uçak düştü, 2 pilot hayatını kaybetti
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Sri Lanka Hava Kuvvetlerine ait bir uçağın eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti. Uçak, Trincomalee kentinden havalandıktan sonra düştü. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.
Sri Lanka Hava Kuvvetlerine ait uçağın, eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.
Hava Kuvvetleri Sözcüsü Dushan Wijesinghe, eğitim uçuşunda kullanılan Çin yapımı "PT-6" tipi uçağın, başkent Colombo'nun kuzeydoğusundaki liman kenti Trincomalee kentinden havalandıktan sonra düştüğünü belirtti.
Wijesinghe, kaza sırasında uçakta bulunan 2 pilotun cesedine ulaşıldığını kaydetti.
Kazanın nedenine ilişkin ayrıntılı bilgi vermeyen Wijesinghe, olayı soruşturmak üzere özel bir komitenin atandığını söyledi.
Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Dünya