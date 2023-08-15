Sri Lanka'daki Wilpattu Milli Parkı'nda Kuraklık Nedeniyle Su Sorunu

Sri Lanka'daki en önemli yaban hayatı parklarından biri olan Wilpattu Milli Parkı'nda, su kuyuları ve göletlerin devam eden kuraklık nedeniyle kuruduğu ve yetkililerin dışarıdan su nakletmek zorunda kaldığı belirtildi.

KOLOMBO, 15 Ağustos (Xinhua) -- Sri Lanka'daki en önemli yaban hayatı parklarından biri olan Wilpattu Milli Parkı'nda, su kuyuları ve göletlerin devam eden kuraklık nedeniyle kuruduğu ve yetkililerin dışarıdan su nakletmek zorunda kaldığı belirtildi.

Park yetkilisi Suranga Senanayake, Salı günü basına yaptığı açıklamada park içindeki tüm su kaynaklarının kuruduğunu söyledi. Filler, leoparlar ve benekli geyikler gibi vahşi hayvanlar için su çukurlarını ve göletleri doldurmak üzere dışarıdan su taşımaya yönelik bazı adımlar atıldığını belirten Senanayake, "Bu endişe verici bir durum" diye konuştu.

Puttalam kasabası ve Anuradhapura kenti boyunca yaklaşık 131.690 hektarlık bir alana yayılan Wilpattu Milli Parkı, ülkenin en büyük ve en eski milli parklarından biri olma özelliğini taşıyor.

Meteoroloji departmanına göre, Sri Lanka'nın kuzey-iç, kuzey, doğu ve güney eyaletlerini vuran kuraklık sezonunun Eylül ayı sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.