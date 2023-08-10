Sri Lanka'da tutuklu İranlı 9 denizci serbest bırakıldı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Sri Lanka Dışişleri Bakanı Ali Sabry'nin görüşmesi sonucunda, Sri Lanka makamlarının onayıyla 9 İranlı denizci serbest bırakıldı. Denizciler, İran'ın Kolombo Büyükelçiliğine teslim edildi ve yakında ülkelerine dönecekler.

Sri Lanka'da tutuklu İranlı 9 denizcinin serbest bırakıldığı bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA, Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı haberinde, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Sri Lanka Dışişleri Bakanı Ali Sabry'nin başkent Tahran'daki temasları çerçevesinde, Sri Lanka makamlarının onayıyla 9 denizcinin serbest bırakıldığını kaydetti.

İranlı denizcilerin Sistan-Beluçistan eyaletinin Çabahar bölgesi sakinleri olduğu belirtilen haberde, söz konusu kişilerin İran'ın Kolombo Büyükelçiliğine teslim edildiği ve yakında ülkelerine dönecekleri aktarıldı.

Haberde ayrıca, İranlı 2 hükümlünün de iki ülke arasında imzalanan mahkum nakli anlaşması kapsamında ilerleyen günlerde İran'a nakledileceği ifade edildi.

Bahsi geçen kişilerin hangi suçlardan mahkum olduğuna ve ne zamandan beri Sri Lanka'da tutulduğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve Sri Lankalı mevkidaşı Sabry, 6 Ağustos'ta Tahran'daki görüşmelerinde, iki ülke arasında mahkumların karşılıklı serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varmıştı.