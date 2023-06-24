Sri Lanka'da toplu mezarlarla ilgili soruşturma engellendiği iddiası

Uluslararası insan hakları grupları, eski Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'yı, 1989'da kıdemli subay olarak görev yaptığı bölgede bulunan toplu mezarlarla ilgili soruşturmayı engellemek için polis kayıtlarına müdahale etmekle suçladı. Sri Lanka hükümetine son 30 yılda 20 toplu mezarın bulunmasının ardından gerekli önlemleri almamaları nedeniyle eski Devlet Başkanı Rajapaksa ve polis yetkilileri hakkında harekete geçilmesi için çağrı yapıldı.

İnsan hakları grupları, eski Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'yı, 1989'da kıdemli subay olarak görev yaptığı bölgede bulunan toplu mezarlarla ilgili soruşturmayı engellemek için polis kayıtlarına müdahale etmekle suçladı.

Uluslararası Hakikat ve Adalet Projesi dahil çeşitli insan hakları grupları, ülkedeki toplu mezarları konu alan rapor yayımladı.

Raporda Sri Lanka hükümetine son 30 yılda 20 toplu mezarın bulunmasının ardından gerekli önlemleri almadıkları gerekçesiyle eski Devlet Başkanı Rajapaksa ve polis yetkilileri hakkında harekete geçilmesi için çağrı yapıldı.

Rajapaksa, 1989'da subay olarak görev yaptığı bölgede bulunan toplu mezarlarla ilgili soruşturmayı engellemek için polis kayıtlarına müdahale etmekle suçlandı.

Raporda Rajapaksa'nın 2013 yılında merkez eyaletinin Matale ilçesinde toplu mezarların bulunmasından sonra beş yıldan eski polis kayıtlarının imhasını emrettiği iddia edildi.

Hakim ve adli tıp uzmanlarının soruşturmalar yürütülürken aniden görevden alındığı belirtilen raporda, çok az sorumlunun mahkum edildiği ve ardından affedildikleri ileri sürüldü.

Olayın nihayete erdirilememesinin gerekçesi olarak siyasi irade eksikliği ve yetersiz yasal çerçeveye işaret edilen raporda, "Yas tutanlar, sevdiklerini bulamadan yaşamak ve ölmek zorunda kalıyor." ifadesine yer verildi.

Toplu mezarların, iç savaş sırasında öldürülen kişilere ait olduğu düşünülüyor.

Sri Lanka'daki iç savaş

Sri Lanka'da Tamil grupları, 1970'lerin başında Budizm'in resmi din ilan edilmesi ve Tamillerin karşılaştıkları ayrımcılıkla mücadele için örgütlenme yoluna giderek Tamil Kaplanları'nı kurmuş ve bağımsız devlet talebiyle silahlı mücadele başlatmıştı.

Sri Lanka ordusu, Tamil isyancılarını 2009'da yenilgiye uğratmıştı.

Ülkede 26 yıl süren ve yaklaşık 100 bin kişinin öldüğü sanılan iç savaşta iki taraf da savaş suçu işlemekle itham edilmişti.

Sri Lanka, senelerdir uluslararası toplumun savaş suçu iddiaları konusunda bağımsız soruşturma çağrılarını dikkate almamakla eleştiriliyor.