Haberler ›› Dünya ›› Sri Lanka'da Sular Altında Kalan Yolda Yürüyen Adam

Sri Lanka'da Sular Altında Kalan Yolda Yürüyen Adam

Sri Lanka'nın Gampaha kentinde sular altında kalan yolda yürüyen bir adam, ülkede yaşanan afetlerin etkisini gösteriyor. Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi'nin raporuna göre, 1.400'den fazla aileye mensup 5.000'i aşkın kişi hala hava koşullarından etkilenmeye devam ediyor.