Sri Lanka'da Sular Altında Kalan Yolda Yürüyen Adam
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Sri Lanka'nın Gampaha kentinde sular altında kalan yolda yürüyen bir adam, ülkede yaşanan afetlerin etkisini gösteriyor. Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi'nin raporuna göre, 1.400'den fazla aileye mensup 5.000'i aşkın kişi hala hava koşullarından etkilenmeye devam ediyor.
KOLOMBO, 24 Kasım (Xinhua) -- Sri Lanka'nın Gampaha kentinde sular altında kalan yolda yürüyen bir adam, 24 Kasım 2023.
Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi Cuma günü yayımladığı raporda, ülkede 1.400'den fazla aileye mensup 5.000'i aşkın kişinin hava koşullarından kaynaklanan afetlerden etkilenmeye devam ettiğini belirtti. (Fotoğraf: Ajith Perera/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Dünya