Üye Girişi
Haberler

Sri Lanka'da Sular Altında Kalan Yolda Yürüyen Adam

Son Güncelleme:
Dünya Haberleri
Abone Ol

Sri Lanka'nın Gampaha kentinde sular altında kalan yolda yürüyen bir adam, ülkede yaşanan afetlerin etkisini gösteriyor. Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi'nin raporuna göre, 1.400'den fazla aileye mensup 5.000'i aşkın kişi hala hava koşullarından etkilenmeye devam ediyor.

KOLOMBO, 24 Kasım (Xinhua) -- Sri Lanka'nın Gampaha kentinde sular altında kalan yolda yürüyen bir adam, 24 Kasım 2023.

Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi Cuma günü yayımladığı raporda, ülkede 1.400'den fazla aileye mensup 5.000'i aşkın kişinin hava koşullarından kaynaklanan afetlerden etkilenmeye devam ettiğini belirtti. (Fotoğraf: Ajith Perera/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Dünya

Öğretmenler Günü Sri Lanka Doğal Afetler Dünya Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title