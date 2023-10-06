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Sri Lanka'da şiddetli yağışlar sonucu 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Sri Lanka'da bir haftadır devam eden şiddetli yağışlar sonucu ağacın otobüsün üzerine devrilmesiyle 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Ayrıca, toprak kayması sonucu evinin üzerine kaya düşen bir kişi de yaşamını yitirdi. Ülkede sel ve heyelanlar nedeniyle birçok bölgede evler yıkıldı ve binlerce kişi geçici barınaklara yerleştirildi.