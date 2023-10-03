Sri Lanka'da sel felaketi: 15.000 kişi etkilendi

KOLOMBO, 3 Ekim (Xinhua) -- Sri Lanka Meteoroloji İdaresi, ülkenin çeşitli bölgelerinde 15.000'den fazla kişinin selden etkilendiğini ve sert hava koşullarının Güney Asya ülkesinde 7 Ekim'e kadar devam edeceğini duyurdu.

İdarenin Hava Tahmini ve Afet Yönetimi Müdür Yardımcısı M.M.P. Mendis Pazartesi günü yaptığı açıklamada, o tarihe kadar bazı bölgelerde 50 milimetreyi aşan şiddetli yağışların beklenebileceğini söyledi.

Afet Yönetim Merkezi ayrıca 8 ilçe için heyelan uyarısı yapıldığını da kaydetti.