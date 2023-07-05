Srebrenitsa Soykırımı Bağcılar Belediyesi Tarafından Anıldı

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen programda, Srebrenitsa Soykırımı'nda yaşamını yitirenler anıldı. Programda, soykırımda yaşananlar ele alındı ve bir sergi açıldı. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, katliamın 28. yılında kayıpları andıklarını belirtti ve yeni soykırımların olmaması adına mücadele ettiklerini vurguladı. Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subasic ise Türkiye'nin desteğine teşekkür etti.

Srebrenitsa Soykırımı'nda yaşamını yitirenler Bağcılar Belediyesinin düzenlediği programda yad edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımı unutturmamak amacıyla Bağcılar Belediyesi Başkanlık Konferans Salonu'nda etkinlik düzenlendi.

İstiklal Marşı ve Bosna Hersek Milli Marşı ile başlayan programda, Kur'an-ı Kerim okundu, soykırımda yaşananların ele alındığı kısa filmin gösterimi gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında, dünyanın dört bir yanından aralarında ünlülerin de yer aldığı kadınların verdiği eşarpların bulunduğu, soykırımı anlatan "Bir Annenin Eşarbı" adlı serginin açılışı da yapıldı.

Programda konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, belki de tarihin en acı verici olayının yaşandığı katliamın 28. yılında kayıpları andıklarını, Srebrenitsa Soykırımı'nda çocuklarını kaybeden yaklaşık 20 anneyi İstanbul'da ağırladıklarını belirtti.

Özdemir, Avrupa'nın ortasında böyle büyük bir acıyı yaşatanları lanetlediklerini, göz yumanları ise kınadıklarını vurgulayarak, "Aliya İzzetbegoviç'in 'Unutulan soykırımlar tekrarlanır.' ifadesi çok önemli. Biz de unutmadığımızı, unutmayacağımızı, özellikle annelerimizin çok büyük bir mücadele gösterdiğini ve bu mücadelenin Avrupa'nın en büyük mahkemelerinde sonuç bulduğunu çok iyi biliyoruz. Biz de özellikle dünyanın başka yerlerinde ve Balkan coğrafyasında yeni soykırımlar olmaması adına, bu mücadelenin ortağıyız." değerlendirmesini yaptı.

"Yakınlarımızın kemiklerini arıyoruz"

Soykırımda en küçük oğlunu ve eşini kaybeden Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subasic de burada tüm Srebrenitsa anneleri olarak, her birinin yakınlarını kaybettiklerini aktardı.

Subasic, "Soykırımdan 28 sene sonra hala hak ve adalet için mücadele vermeye devam ediyoruz. Bu konuda anneler olarak birçok başarımız var. 28 sene geçmesine rağmen kaybettiğimiz yakınlarımızın kemiklerini arıyoruz. Bizim yanımızda olan Türkiye halkına teşekkür etmek istiyorum. Sizin desteğiniz ve bize sahip çıkmanız çok önemli. Bunun sayesinde biz de ayakta kalacağız." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, Bosna Hersek İstanbul Konsolosu Enisa Komar ve soykırımda yakınlarını kaybeden kadınlar ve gaziler katıldı.