Srebrenitsa Soykırımı Ankara'da Anıldı

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te işlenen soykırımın kurbanları, Ankara'da düzenlenen '8372 Rakam Değil İnsan, Srebrenitsa' isimli panelde anıldı. Panelde, soykırımın önemi vurgulandı ve Bosna Savaşı'nı anlatan film gösterimi yapıldı.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te işlenen soykırımın kurbanları, Ankara'da düzenlenen "8372 Rakam Değil İnsan, Srebrenitsa" isimli panelde anıldı.

Uluslararası Bilgi ve Algı Derneği (BİLAL) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen panele, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, Dışişleri Bakanlığı Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcılığı Daire Başkanı Fatih Öztürk, BİLAL Genel Başkanı Ömer Lütfi Türkmenoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Türkmenoğlu, Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın her insan tarafından anlaşılması, sadece Srebrenitsa'da değil dünyanın dört bir yanında yapılan zulümlerin hatırlanması gerektiğini vurguladı.

Büyükelçi Alagiç, Srebrenitsa soykırımının Birleşmiş Milletler (BM) tarafından güvenli bölge ilan edilen alanda işlendiğini hatırlatarak soykırımların dünyanın hiçbir yerinde gerçekleşmemesi gerektiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcılığı Daire Başkanı Öztürk de Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in mesajını paylaştı.

Etkinlikte Bosna Savaşı'nı anlatan film gösterimi ve plaket takdimi yapıldı.

Srebrenitsa'da ne olmuştu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin hemen ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edildi. Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrol ettiği bölgeye gitmesine izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda öldürdü ve katledilenler toplu mezarlara gömüldü.