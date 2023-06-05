Srebrenitsa'da soykırıma maruz kalan bir kişinin kimliği tespit edildi

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta soykırıma maruz kalan Srebrenitsa'da öldürülen bir kişinin kimliğinin tespit edildiği belirtildi. Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, öldürüldüğünde 23 yaşında olan 1972 doğumlu Ekber Ridic'in kimliğinin tespit edildiği, kemik kalıntılarına ise 2008'de ulaşıldığı aktarıldı.

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta soykırıma maruz kalan Srebrenitsa'da öldürülen bir kişinin kimliğinin tespit edildiği belirtildi.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, öldürüldüğünde 23 yaşında olan 1972 doğumlu Ekber Ridic'in kimliğinin tespit edildiği, kemik kalıntılarına ise 2008'de ulaşıldığı aktarıldı.

DNA analizinin ardından Ridic'in akrabalarının da teşhis sürecine dahil olduğu ifade edilen açıklamada, Ridic'in bu yıl 11 Temmuz'da yapılacak anma törenleri kapsamında defnedileceği kaydedildi.

Srebrenitsa soykırımı

Bosna Hersek'teki savaş sırasında Birleşmiş Milletlerin (BM) "güvenli bölge" ilan ettiği Srebrenitsa, 11 Temmuz 1995'te Ratko Miladiç'e bağlı Sırp birliklerince işgal edildi.

İşgal üzerine BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edildi.

Otobüs ve kamyonlara bindirilen Boşnaklardan 8 bin 372'si götürüldükleri ormanlık alanlarda, fabrikalarda, depolarda hunharca katledildi. Katledilenlerin cesetleri, ülkedeki çeşitli toplu mezarlara gömüldü.

Soykırımda katledilenlerin bir kısmının cesedine ise bugüne kadar hala ulaşılamadı.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.