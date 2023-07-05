Srebrenitsa Anneleri İstanbul'u Gezdi

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'teki soykırımda gazi olanlar ile çocuklarını kaybeden anneler, Tarihi Yarımada'yı gezdi. Bağcılar Belediyesinin organizasyonuyla İstanbul'a gelen misafir grup, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camisi'ni ziyaret etti. Soykırımda en küçük oğlunu ve eşini kaybeden Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subasic, kendilerini misafir eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'e teşekkürlerini iletti. Subasic, soykırımın yıl dönümünde kendilerini yalnız hissetmediklerini ifade ederek, farkların olabileceğini ancak ayrımın olmaması gerektiğini dile getirdi. Müslümanların bir olmasını isteyen Subasic, Boşnak-Türk ayrımı yapılmaması gerektiğini vurguladı. Subasic, soykırımın yaşandığı dönemde Türkiye'nin bugünkü kadar güçlü olmadığını söyleyerek, 'Türkiye'nin bize sahip çıktığını biliyoruz. Sahip çıkması da gerekiyor. Çünkü üzerimizdeki tehlike daha geçmedi. Bize sahip çıkmanız hem insanlık hukuku hem de Müslümanlık hukuku olarak gerekli.' diye konuştu.