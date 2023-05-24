Şoygu: Belgorod'a giriş yapan sabotaj grubu etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Savunma Bakanlığı Kurul Toplantısı'nda yaptığı açıklamada Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde yaşanan olaylara ilişkin detayları paylaştı. Şoygu, Rus topraklarına giriş yapan sabotaj grubunun Ukrayna'ya geri itildiğini ve orada etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Belgorod'da meydana gelen olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, "22 Mayıs günü, Ukrayna milliyetçi oluşumunun bir birimi, Belgorod bölgesindeki Kozinka uluslararası kontrol noktası yakınlarında Rusya Federasyonu topraklarını işgal etti. Terörle mücadele operasyonu sırasında, milliyetçi oluşumlar hava saldırıları, topçu ateşi ve Batı Askeri Bölgesi Devlet Sınırı koruma birimlerinin aktif eylemleriyle engellendi ve yenilgiye uğratıldı. Milliyetçilerin kalıntıları Ukrayna topraklarına geri itildi. 70'ten fazla Ukraynalı teröristin yanı sıra araçlar ve zırhlı araçlar da imha edildi. Ukraynalı militanların bu tür eylemlerine sert bir şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz" dedi.

Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı bir sabotaj ve keşif grubunun, Belgorod bölgesinde bulunan Grayvoron'a girdiğini ve Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Rus güvenlik güçlerinin, grubu etkisiz hale getirmesi için gerekli önlemleri aldığını duyurmuştu.