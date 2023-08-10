SOS Çocukköyü Derneği: 19 Bin Ukraynalı Çocuk Rusya'ya Götürüldü

SOS Çocukköyü Derneği, Ukrayna savaşı sırasında 19 bin dolayında çocuğun ailelerinden koparılıp Rusya'ya götürüldüğünü açıkladı. Dernek, bu durumu bir savaş suçu olarak nitelendirdi ve çocukların geri getirilmesi için çağrıda bulundu.

SOS Çocukköyü Derneği, 19 bin dolayında Ukraynalı çocuğun ailelerinden koparılıp Rusya'ya götürüldüğünü açıkladı. Dernek bunun bir "savaş suçu" olduğu açıklaması yaptı.Almanya'nın Münih kentinde bugün bir basın açıklaması yapan SOS Çocukköyü Derneği yetkilileri, Ukrayna savaşı sırasında 19 bin dolayında çocuğun ailelerinden koparılıp Rusya'ya götürüldüğünü belirtti.

Derneğin Ukrayna'daki yöneticisi Serhi Lukaşov, "Bu bir savaş suçu ve uluslararası hukuka göre soykırımın bir parçası" dedi. Lukaşov, çocukların Ukrayna'ya geri getirilmesi için elden gelen her şeyin yapılmasını istedi.

Dernek yetkilileri, çocukların geri getirilmesi girişimlerine dahil olduklarını açıklayarak 84'ü SOS Çocukköyü Derneği ve ortakları aracılığıyla olmak üzere Rusya'ya götürülen 385 Ukraynalı erkek ve kız çocuğunun geri getirildiğini açıkladı.

Yeniden eğitim, beyin yıkama...

Lukaşov, savaş sırasında Ukraynalı çocukların çeşitli şekillerde ailelerinden koparıldığını söyledi. Yetkili, "Başlarda çoğu hızlı ilerleyen cephe hattı nedeniyle aileleri ile bağını kaybetti ve kendilerini işgal edilmiş bölgelerde yalnız buldular. Bu çocuklar işgalciler tarafından başka bölgelere veya Rusya'ya götürüldü" diye konuştu. Daha sonrasında ise işgalci Rus güçlerinin müşkül durumdaki Ukraynalı ailelere çocuklarını birkaç haftalığına "dinlenmeleri için" bir tatil kampına götürmeyi teklif ettiğini belirten Lukaşov, bu çocukların geri dönmediğini söyledi. Yetkili, bazı durumlarda ise ailelerin işgal altındaki bölgeleri terk etmeye çabaladığı sırada sınır bölgesinde tutuklandığını ve çocukların alıkonulduğunu ifade etti.

Rusya'da söz konusu çocukların yurtlarda, hastanelerde tutulduğunu veya koruyucu ailelere verildiğini ifade eden SOS yetkilisi, birçoğuna kısa bir süre sonra Rus kimliği verildiğini ifade ederek şöyle konuştu: "Çocuklar yeniden eğitime ve beyin yıkamaya maruz kaldıklarını anlatıyor. Onlara ailelerinin ve Ukrayna'nın kendilerini reddettiği ve geri dönmeleri halinde cezai kovuşturmaya uğrayacakları anlatılıyor. Bazılarına büyük sözler veriliyor, diğerlerine ise baskı yapılıyor..."

Lukaşov, bazen çocukların sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulunduğunu, bazen ailelerin çocukların bulunduğu yere ilişkin ipuçlarına ulaştığını, bazen de işgal edilen bölgelerdeki SOS çocuk köylerine ihbarda bulunulduğunu ifade etti. Yetkili, "Sadece ailelerin çocuklarını geri alma imkanı var. Onlarla birlikte rotayı planlıyor, mali olarak destek oluyor ve Rusya makamları ile sınır bölgesinde hangi evraklar ile argümanlara ihtiyaçları olduğunu söylüyoruz" dedi.

SOS yetkilisi, çocuklar geri dönse dahi sorunların bitmediğini ifade ederek, "Bazıları aylarca Rus okuluna gitmiş ve propagandaya maruz bırakılmış oluyor; bunlar iz bırakıyor... Çoğu karmakarışık bir ruh hali içinde oluyor, sık sık davranış problemleri sergiliyorlar..." diyor.

Rusya 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna'yı işal etmişti. SOS Çocukköyü Derneği verilerine göre, savaş sırasında en az 494 çocuk öldürüldü, bin 58 çocuk yaralandı. Fiziki yaralanmalar arasında, fırlatılan roketler ve mayın patlamaları ile yaralanmanın yanı sıra, travma da sayılıyor. Yetkililer, savaşı yaşayan çocukların kagı bozukluğu, panik atak, gelişim ve konuşma bozukluğu gibi rahatsızlıklar yaşadığına dikkat çekiyor. SOS Ukrayna Yetkilisi Lukaşov, "Bu savaş çocuklar için fiziki, cinsel ve duygusal istismarla aynı anlama geliyor" değerlendirmesi yapıyor.

KNA/BÖ,EC

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