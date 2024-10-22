Üye Girişi
Haberler

Sörfçü Giulia Manfrini Kılıç Balığı Saldırısı Sonucu Hayatını Kaybetti

Sörfçü Giulia Manfrini Kılıç Balığı Saldırısı Sonucu Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalyan sörfçü Giulia Manfrini, Endonezya'nın Batı Sumatra kıyılarında sörf yaparken kılıç balığının saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti. Olay sonrası sosyal medyada taziye mesajları paylaşıldı.

İTALYAN sörfçü Giulia Manfrini, sörf yaparken kılıç balığının göğsüne saplanması sonucu hayatını kaybetti.

İtalyan sörfçü Giulia Manfrini, Endonezya'nın Batı Sumatra kıyılarında sörf yaparken kılıç balığı, göğsüne saplandı. Yerel yetkililer yaptıkları açıklamada, Manfri'nin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini belirtti. Hem sörf eğitmeni hem de sörf seyahat acentesi AWAVE'nin kurucusu olan Manfri hakkında sosyal medyada taziye mesajları paylaşıldı. AWAVE'den yapılan açıklamada, "Giulia Endonezya'da sörf yapıyordu ve garip bir kaza geçirdi. Maalesef, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Sevdiği şeyi yaparken, sevdiği yerde öldüğüne inanıyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Denizcilik Endonezya Olaylar Dünya Spor

Bahçeli: Öcalan'ın tecriti kaldırılırsa gelsin Meclis'te konuşsun

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan çıkışı: Gelsin TBMM'de konuşsun

 Bahçeli'nin Öcalan için zikrettiği 'Umut hakkı' nedir?

Bahçeli'nin Öcalan için zikrettiği "Umut hakkı" nedir?

 Türkeş'in kızından Bahçeli'ye tepki: Kulaklarıma inanamadım

Öcalan çıkışı Türkeş'in kızını küplere bindirdi
Teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm nedenini hastane açıkladı

Teröristbaşı Gülen neden öldü? ABD'deki hastaneden açıklama var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid- Borussia Dortmund maçında Arda Güler oynayacak mı? 23 nerenin plakası? 23 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? 22 nerenin plakası? 22 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Real Madrid- Borussia Dortmund maçı muhtemel 11'ler! Real Madrid ve Dortmund kadrosunda kimler var? KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI! Bugün (22 Ekim) çeyrek ve gram altın kaç TL? Real Madrid- Borussia Dortmund maçı ne zaman? Real Madrid- Borussia Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Bürsin ile Melisa Tapan sevgili mi? Kerem Bürsin'in sevgilisi Melisa Tapan kimdir, kaç yaşında? PSG - PSV maçı ne zaman? PSG - PSV maçı hangi kanalda, şifresiz mi? TRT SPOR CANLI MAÇ İZLE | 22 Ekim UEFA Şampiyonlar Ligi maçları izleme linki! Juventus, Milan, Arsenal maçları canlı izleme linki var mı? Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Personeli Alım ilanı yayınlandı mı? Kamu personeli iş ilanları! Masterchef 22 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.