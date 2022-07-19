Son Dakika | Rusya: Tahıl ihracatını hiçbir zaman engellemedik - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Rusya: Tahıl ihracatını hiçbir zaman engellemedik

Demirören Haber Ajansı - Dünya
 - Güncelleme:
Son Dakika | Rusya: Tahıl ihracatını hiçbir zaman engellemedik

Son dakika haberi: Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'nın tahıl ihracatını hiçbir zaman engellemediğini, problemin 'Kiev'in gemileri vurma tehdidi' nedeniyle yaşandığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'nın tahıl ihracatını hiçbir zaman engellemediğini, problemin ' Kiev'in gemileri vurma tehdidi' nedeniyle yaşandığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " Rusya, Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından tahıl ihracatını hiçbir zaman engellemedi. Aksine Karadeniz ve Azak Denizi'nde iki insani deniz koridoru sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Sorun, yüksek mayın tehlikesi ve Kiev'in gemileri vurma tehdidi. Bu, karasularında güvenli navigasyonu imkansız hale getiriyor" denildi.

"AB KENDİ GIDA GÜVENLİĞİYLE İLGİLENİYOR"

Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin tahıl ihracatına bağımlı olduğunu, Ukrayna'dan ziyade kendi gıda güvenliğini düşündüğünü belirterek, "Ayrıca AB hala çoğunlukla tahıl ithalatına bağımlıdır, bu nedenle Ukrayna tahılını kurtarmak için acil ihtiyaç hakkında bağırırken, aslında kendi gıda güvenliği ile ilgilenmektedir" ifadeleri kullanıldı.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Dışişleri Bakanlığı Ukrayna Rusya Kiev Dünya Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title