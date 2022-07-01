Son dakika! Rusya, Odesa'yı füzelerle vurdu: Toplamda 18 kişi hayatını kaybetti Edinilen son dakika haberine göre Rusya sabah saatlerinde Ukrayna'nın liman kenti Odesa'ya füze saldırıları düzenledi. Rusya sabah saatlerinde Ukrayna'nın liman kenti Odesa'ya füze saldırıları düzenledi. Saldırıda, 2'si çocuk olmak üzere toplam 18 kişinin hayatını kaybettiği 31 kişinin de yaralandığı belirtildi. Bölge Valisi Maksym Marchenko tarafından yapılan açıklamada; "Odesa bölgesinin Belgorod-Dniester ilçesinde Karadeniz'den Tu-22 stratejik uçaklarının gece füze saldırısı sonucu üç X-22 füzesi, bir apartman ve bir rekreasyon (dinlenme tesisi) merkezini vurdu. Sabah 9 itibariyle 2'si çocuk 18 ölü tespit edildi, 4'ü çocuk ve biri hamile 31 kişi hastaneye kaldırıldı. 3'ü çocuk 8 kişi enkazdan kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor." Demirören Haber Ajansı / Dünya Ukrayna Rusya Dünya Haberler Son Dakika

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