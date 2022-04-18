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Son dakika! Lviv'e füzeli saldırı: 6 ölü, 8 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Son dakika! Lviv'e füzeli saldırı: 6 ölü, 8 yaralı

Son dakika haber... Ukrayna'nın Polonya sınırına yakın Lviv kentine Rus birliklerince füzeli saldırı düzenlendi.

Ukrayna'nın Polonya sınırına yakın Lviv kentine Rus birliklerince füzeli saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Lviv Belediye Başkanı Andriy Savovy, ilgili birimlerin patlamaların meydan geldiği bölgelere sevk edildiğini belirterek, "Lviv'e 5 füzeyle saldırı düzenlendi. Daha detaylı bilgi edinmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Lviv Bölge Valisi Maxim Kozytsky, "Maalesef ölü ve yaralılar var. Şu an itibarıyla 6 ölü ve 8 yaralı olduğu biliniyor. Kurbanlar arasında bir çocuk da var" dedi.Lviv, Ivano-Frankivsk, Çernivtsi ve Odessa, kentleri şu anda ülkeden ayrılmaya çalışan kadın, çocuk ve yaşlıların Romanya, Polonya ve Moldova sınırlarına geçiş yaptıkları rota olarak kullanılıyor.


Son dakika! Lviv'e füzeli saldırı: 6 ölü, 8 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Dünya

Ukrayna, Polonya, Saldırı, Rus, Dünya, Haberler

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