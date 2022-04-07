İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda en az 6 kişi yaralandı

İsrail acil servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki Dizengoff Caddesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre en az 6 kişi ağır yaralandı.

VATANDAŞLARA "BÖLGEDEN UZAK DURUN" UYARISI

3 AYRI SALDIRIDA 11 İSRAİLLİ HAYATINI KAYBETTİ