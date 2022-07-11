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Son dakika haberleri... Zelenski: Emri veren de uygulayan da kasten sivilleri öldürüyor

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Son dakika haberleri... Zelenski: Emri veren de uygulayan da kasten sivilleri öldürüyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Chavis Yar kasabasında Rus birliklerince düzenlenen roketli saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şehirlerimizi, yerleşim alanlarımızı hedef alan bu tür saldırılara emir veren, uygulayan herkes kesinlikle kasten sivilleri öldürüyor" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Chavis Yar kasabasında Rus birliklerince düzenlenen roketli saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şehirlerimizi, yerleşim alanlarımızı hedef alan bu tür saldırılara emir veren, uygulayan herkes kesinlikle kasten sivilleri öldürüyor" dedi.

Zelenski, ölü sayısının 19'a yükseldiği Chavis Yar kasabasındaki roketli saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Zelenski, saldırıya uğrayan kasabadan bilgiler alamaya devam ettiğini belirtti. Ukrayna'nın kentlerine saldırı düzenleyen herkesin bulunacağını vurgulayan Zelenski, "Bu saldırılardan sonra katiller bir şey bilmediklerini ya da bir şey anlamadıklarını söyleyemeyecekler. Bu bombardımanı yapanların hepsi, diğer füze saldırıları, şehirlerimizi roketlerle vuranların hepsi bulunacak. Bilirsiniz, Nazi katilleri 90-100 yaşlarında bile bulunur ve adalete teslim edilir. Dünyanın her yerinde yakalanıyorlar. Tabii o kadar da beklemek istemiyoruz. Ama bu örneği, her Rus katili için cezanın kaçınılmaz olduğunu göstermek için veriyorum. Kesinlikle herkes. Tıpkı Naziler için olduğu gibi. Devletlerinin onları korumasını beklememeliler. Siyasi koşullar değiştiğinde onları ilk terk eden Rusya olacaktır" dedi.

"KANITLAR TOPLANIYOR"

Savaşın ilk gününden bu yana güvenlik güçlerinin işlenen suçlar için kanıt topladığını belirten Zelenski, "Bu işgalin başlangıcından bu yana, Ukrayna kolluk kuvvetleri işgalcilerin suçlarını kayıt altına almak ve delil toplamak için gerekli her şeyi yapıyorlar. Birçok ülkeden ortaklarımız bu çalışmada yer alıyor. Rusya'yı, Ukrayna'ya ve uluslararası hukuk düzenine karşı yaptığı her şey için cezalandırmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Volodimir Zelenskiy Ukrayna Rusya Dünya Haberler Son Dakika

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