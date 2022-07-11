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Son dakika haberleri: Ukrayna'ya roket saldırısı: Ölü sayısı 19'a yükseldi

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Son dakika haberleri: Ukrayna'ya roket saldırısı: Ölü sayısı 19'a yükseldi

Edinilen son dakika haberine göre Rusya'nın, Ukrayna'nın Bakhmut bölgesine roket saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

Rusya'nın, Ukrayna'nın Bakhmut bölgesine roket saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, Rusya'nın, Ukrayna'nın Bakhmut bölgesinde Chasiv Yar kasabasında roketli saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a, yaralı sayısının da 8'e yükseldiği belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

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