Son dakika haberleri | Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Bucha açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı, Bucha'da Rus ordusunun sivilleri öldürdüğüne ilişkin iddiaları yalanladı ve bölgede bulundukları süre boyunca tek bir sivile zarar verilmediğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye'de Rusya- Ukrayna yüz yüze görüşmelerin ardından 30 Mart'ta tüm Rus birliklerinin Bucha'dan tamamen çekildiğini vurgulamak isteriz" denildi. Bucha ve Kiev'in diğer bölgelerinde Rus askerinin bulunduğu süreçte tek bir sivile zarar verilmediği, 452 ton insani yardım yapıldığı ifade edildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nca paylaşılan ve sivillerin cansız bedenlerinin sokaklarda görüldüğü anlara ilişkin değerlendirmeye de yer verilen açıklamada, "Bucha'daki tüm sözde 'suç delillerinin', Ukrayna Güvenlik Servisi ve Ukrayna medyasının temsilcilerinin şehre geldiği dördüncü güne kadar ortaya çıkmaması şaşırtıcı değil. Bütün bunlar, Bucha'daki fotoğrafların ve video görüntülerinin, diğer şehirlerde olduğu gibi Mariupol'deki doğum hastanesinde olduğu gibi, Kiev rejiminin Batı medyası için aşamalı bir prodüksiyonu ve provokasyonu olan diğer aldatmacalar olduğunu kesin olarak doğrulamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Demirören Haber Ajansı / Dünya