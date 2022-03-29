Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da
Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi tarafından karşılandı.