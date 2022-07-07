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Son dakika haberleri: Borrell'den Çin'e çağrı: Savaşa yönelik daha aktif bir rol oynamalı

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Son dakika haberleri: Borrell'den Çin'e çağrı: Savaşa yönelik daha aktif bir rol oynamalı

Son dakika haber: Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı görüşmenin ardından, "Çin'i Rusya'nın savaşına değinmede daha yapıcı bir rol oynamaya çağırdım" dedi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı görüşmenin ardından, "Çin'i Rusya'nın savaşına değinmede daha yapıcı bir rol oynamaya çağırdım" dedi.

Borrell, Çin Dışişleri Bakanı Yi ile Endonezya'da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında bir araya geldi. Bakan Yi ile Avrupa Birliği-Çin ilişkileri üzerine istişarelerde bulunduğu aktaran Borrell, "Çin'e, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının ele alınması konusunda daha yapıcı bir rol oynaması, Rusya'nın saldırısının nedenleri ve küresel ekonomik açıdan feci sonuçları hakkında dezenformasyonu durdurması çağrısında bulundum" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa Birliği Rusya Dünya Haberler Son Dakika

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