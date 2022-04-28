Son dakika haberleri... BM Genel Sekreteri: Savaş, 21. Yüzyıl'da bir saçmalık

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'ya yaptığı seyahatle ilgili olarak basına açıklamalarda bulundu. Guterres, Borodyanka kentinden basına yaptığı açıklamada "O yıkılan binaları gördüğümde, ne hissettiğimi söylemeliyim. Ailemi şimdi yıkılmış ve siyah olan evlerden birinde hayal ettim. Torunlarımın panik içinde kaçtığını, ailemin bir kısmının sonunda öldüğünü gördüm. Yani, savaş 21. Yüzyıl'da bir saçmalık" ifadelerini kullandı.

Guterres, Borodyanka kentinde bombalardan tahrip olmuş yerlerde incelemelerde bulundu. Basına kısa açıklama yapan Genel Sekreter "O yıkılan binaları gördüğümde, ne hissettiğimi söylemeliyim. Ailemi, şimdi yıkılmış ve siyah olan evlerden birinde hayal ettim. Torunlarımın panik içinde kaçtığını, ailemin bir kısmının sonunda öldüğünü gördüm. Yani, savaş 21. yüzyılda bir saçmalık. Savaş şeytanidir. ve bu durumları gördüğümüzde gönlümüz elbette kurbanlarla birlikte. Ailelerine başsağlığı diliyoruz, ancak duygularımız, 21. yüzyılda bir savaşın kabul edilebilir olmasının hiçbir yolu olmadığı yönünde. Şuna bak" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Dünya