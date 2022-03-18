Son dakika haberi... Ukrayna Başbakanından İngiliz Savunma Bakanına 'palianytsia'lı esprili yanıt

Ukrayna Başbakanı olduğunu iddia eden bir kişiyle telefonda görüşen İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace'a 'gerçek' Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal'dan esprili yanıt geldi. Shmyhal, "Bakan Wallace, bir dahaki sefer, konuşmaya başlamadan önce 'palianytsia' kelimesini söylemesini isteyin" dedi. Ukrayna'ya özgü bir ekmek olan 'palianytsia' kelimesini, Ukrayna'da sadece Ukraynalıların doğru telaffuz edebildiği ve genelde Rusların bu kelimeyi telaffuz edemediği düşünülüyor.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace dün akşam yaptığı açıklamada Ukrayna Başbakanı olduğunu iddia eden bir 'sahtekarın' kendisiyle konuşmaya çalıştığını belirterek "Birkaç yanıltıcı soru sordu ve şüphelendikten sonra aramayı sonlandırdım" ifadelerini kullandı. İngiliz basını Bakan Wallace'ın bir sahtekarın nasıl güvenlik aşamalarını geçerek kendisiyle görüşebildiği konusunda soruşturma açtığını duyurdu.