Son dakika haberi: Sumy'de boya deposu Rus topçu ateşinin hedefi oldu

Ukrayna'nın kuzey kentlerinden Sumy'de bir boya ve vernik deposu dün öğleden sonra Rus topçu ateşinin hedefi oldu.

Ukrayna Acil Durum ekipleri topçu ateşinden sonra meydana gelen yangını söndürmek için müdahalede bulundu. 6 bin metre karelik deponun tamamen yandığı belirtildi.