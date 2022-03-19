Son dakika haberi: Sumy'de boya deposu Rus topçu ateşinin hedefi oldu
Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Son dakika haberleri... Ukrayna'nın kuzey kentlerinden Sumy'de bir boya ve vernik deposu dün öğleden sonra Rus topçu ateşinin hedefi oldu.
Ukrayna'nın kuzey kentlerinden Sumy'de bir boya ve vernik deposu dün öğleden sonra Rus topçu ateşinin hedefi oldu.
Ukrayna Acil Durum ekipleri topçu ateşinden sonra meydana gelen yangını söndürmek için müdahalede bulundu. 6 bin metre karelik deponun tamamen yandığı belirtildi.