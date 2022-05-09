Son dakika haberi! Putin: Anavatan için, geleceği için savaşıyorsunuz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Mayıs Zafer Günü geçit töreni öncesinde yaptığı konuşmada, "Şimdi Silahlı Kuvvetlerimize ve Donbass milislerine sesleniyorum. Anavatan için, geleceği için savaşıyorsunuz" dedi.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kızıl Meydan'da 9 Mayıs Zafer Günü askeri geçit töreni öncesinde konuşma yapan Putin, Donbass'taki milislere ve Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne seslenerek, "Şimdi Silahlı Kuvvetlerimize ve Donbass milislerine sesleniyorum. Anavatan için, geleceği için savaşıyorsunuz, böylece kimse İkinci Dünya Savaşı'nın derslerini unutmasın. Öyle ki dünyada cellatlara, cezalandırıcılara ve Nazilere yer yok. Bugün, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda canları alınan herkesin, oğulların, kızların, babaların, annelerin, dedelerin, eşlerin, erkek kardeşlerin, kız kardeşlerin, akrabaların, dostların anısının önünde başımızı eğiyoruz" dedi.

"NATO ÜLKELERİ BİZİ DUYMAK İSTEMEDİ"

Putin, Rusya'nın farklı bir karaktere sahip olduğunu sözlerine ekleyerek, "Ama biz farklı bir ülkeyiz. Rusya'nın farklı bir karakteri var. Vatan sevgisinden, inanç ve gelenek değerlerinden, atalarımızın örf ve adetlerinden, tüm halklara ve kültürlere saygıdan asla vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Dünya