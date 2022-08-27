Üye Girişi
Haberi Paylaş

Medvedev, Rusya'nın planını açık etti: Kiev NATO'ya katılmaktan vazgeçse bile operasyon durdurmayacak

Dünya Haberleri

Medvedev, Rusya'nın planını açık etti: Kiev NATO'ya katılmaktan vazgeçse bile operasyon durdurmayacak

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev yaptığı açıklamada, "Kiev NATO'ya katılmaktan vazgeçse bile Rusya, Ukrayna'da devam eden askeri operasyonlarını durdurmayacak" dedi.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı harekat, tüm şiddetiyle sürüyor. Geride kalan 6 ayda Türkiye, ara buluculuk için defalarca elini taşın altına koydu. Bundan sonraki sürecin nasıl devam edeceği merak konusuyken, eski Rusya Devlet Başkanı ve Rusya Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Medvedev, " Kiev'in NATO'ya katılmaktan vazgeçmesi hayati önem taşıyan bir karardır. Ancak Kiev NATO'ya katılmaktan vazgeçse bile Rusya, Ukrayna'da devam eden askeri operasyonlarını durdurmayacak" dedi.

Medvedev, Rusya'nın planını açık etti: Kiev NATO'ya katılmaktan vazgeçse bile operasyon durdurmayacakRusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev

Rusya- Ukrayna arasında duraklayan barış müzakereleri konusuna da değinen Medvedev, "Rusya, olayların gelişimine bağlı olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşebilir. Daha önce Zelenskiy ile görüşmeye hazırdık" ifadelerini kullandı.

Medvedev ayrıca, ABD tarafından Ukrayna'ya gönderilen HIMARS çoklu roketatarların savaşta önemli bir tehdit oluşturmadığını söyledi. Ancak ABD'nin gönderdiği silahlar daha uzun mesafelerdeki hedefleri vurabilirse bunun değişebileceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Ukrayna Rusya Kiev Dünya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title