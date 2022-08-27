Medvedev, Rusya'nın planını açık etti: Kiev NATO'ya katılmaktan vazgeçse bile operasyon durdurmayacak

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev yaptığı açıklamada, "Kiev NATO'ya katılmaktan vazgeçse bile Rusya, Ukrayna'da devam eden askeri operasyonlarını durdurmayacak" dedi.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı harekat, tüm şiddetiyle sürüyor. Geride kalan 6 ayda Türkiye, ara buluculuk için defalarca elini taşın altına koydu. Bundan sonraki sürecin nasıl devam edeceği merak konusuyken, eski Rusya Devlet Başkanı ve Rusya Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"RUSYA ASKERİ OPERASYONLARINI DURDURMAYACAK"

Medvedev, " Kiev'in NATO'ya katılmaktan vazgeçmesi hayati önem taşıyan bir karardır. Ancak Kiev NATO'ya katılmaktan vazgeçse bile Rusya, Ukrayna'da devam eden askeri operasyonlarını durdurmayacak" dedi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev

"ZELENSKİ İLE GÖRÜŞMEYE HAZIRDIK"

Rusya- Ukrayna arasında duraklayan barış müzakereleri konusuna da değinen Medvedev, "Rusya, olayların gelişimine bağlı olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşebilir. Daha önce Zelenskiy ile görüşmeye hazırdık" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN GÖNDERDİĞİ UÇAKLARI TEHDİT OLARAK GÖRMÜYOR

Medvedev ayrıca, ABD tarafından Ukrayna'ya gönderilen HIMARS çoklu roketatarların savaşta önemli bir tehdit oluşturmadığını söyledi. Ancak ABD'nin gönderdiği silahlar daha uzun mesafelerdeki hedefleri vurabilirse bunun değişebileceğini belirtti.