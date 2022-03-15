Son dakika haberi... Kiev'in bölgelerine saldırılar devam ediyor: 2 ölü

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Kiev'in 10 bölgesinden biri olan Svyatoshynskyi'de bu sabah erken saatlerde iki ayrı saldırı sonucu çok katlı iki apartmanın isabet aldığını açıkladı. Bakanlık, 9 katlı ve 16 katlı iki apartmanın Rus güçlerinin hava saldırısında isabet aldığını ve toplamda 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kiev'in batısında Dinyeper Nehri'nin solunda yer alan Svyatoshynskyi bölgesine iki ayrı hava saldırısı sonucu 9 katlı ve 16 katlı iki apartmanın isabet aldığı ve apartmanlarda geniş çaplı yangın çıktığı açıklandı. Ukrayna Acil Durum ekipleri tarafından yangına müdahale edildiği ve 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Acil Durum ekipleri 35 kişinin binadan kurtarıldığını ifade etti.