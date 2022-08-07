Son dakika haberi: İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 29'a yükseldi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi. Yaşamını yitirenler arasında kadın ve çocukların da olduğu belirtildi.

Filistin'in Refah bölgesinde düzenlenen İsrail saldırılarında 6'sı çocuk ve 4'ü kadın olmak üzere 29 sivil hayatını kaybetti. Filistin İletişimciler ve Medya Derneği'nden (FİMED) yapılan açıklamada, saldırılarda 254 kişinin yaralandığı belirtildi. Filistin medyası, saldırılar sonucu sivil altyapının ve çok sayıda yerleşim yerinin hasar gördüğünü duyurdu. Enkaza dönen yerleşim yerlerinde arama kurtarma çalışmaları sürerken; can kaybının artmasından endişe duyuluyor.