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Son dakika haberi! İran dini lideri Hamaney: Rusya harekete geçmeseydi karşı taraf savaş başlatacaktı

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Son dakika haberi! İran dini lideri Hamaney: Rusya harekete geçmeseydi karşı taraf savaş başlatacaktı

Son dakika haberine göre İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran ve Rusya'nın uzun vadeli iş birliğinin her iki ülke için de faydalı olduğuna vurgu yaparak, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin "Ukrayna konusunda Rusya harekete geçmeseydi karşı taraf savaş başlatacaktı" dedi.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran ve Rusya'nın uzun vadeli iş birliğinin her iki ülke için de faydalı olduğuna vurgu yaparak, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin "Ukrayna konusunda Rusya harekete geçmeseydi karşı taraf savaş başlatacaktı" dedi.

İran'ın dini lideri Hamaney, İran ve Rusya'nın uzun vadeli iş birliğinin her iki ülke için de faydalı olduğuna ve zirveye ulaşması gerektiğine vurgu yaparak, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına ilişkin açıklamada bulundu. Hamaney, "Savaş düşmanca, çetin bir meseledir ve İslam Cumhuriyeti asla sıradan insanların savaşlardan etkilendiğini görmekten yana değildir. Ancak Ukrayna konusunda Rusya harekete geçmeseydi karşı taraf savaş başlatacaktı" dedi.

"NATO TEHLİKELİ BİR OLUŞUMDUR"

NATO'nun 'tehlikeli bir oluşum' olduğunu söyleyen Hamaney, "Batı, güçlü ve bağımsız bir Rusya'ya tamamen karşıdır. NATO'nun önü açılırsa, hiçbir sınır tanımayacak. Ukrayna'da durdurulmasaydı, daha sonra benzer bir savaşı Kırım'da başlatacaktı" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Ukrayna Rusya İran Dünya Haberler Son Dakika

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