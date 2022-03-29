Son dakika haberi: Harkiv'deki 1887'de yapılan itfaiye binası, Rusya'nın bombardımanında tahrip oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Harkiv'deki 1887'de yapılan itfaiye binası, Rusya'nın bombardımanında tahrip oldu

Demirören Haber Ajansı - Dünya
 - Güncelleme:
Son dakika haberi: Harkiv'deki 1887'de yapılan itfaiye binası, Rusya'nın bombardımanında tahrip oldu

Son dakika haberler... Ukrayna Acil Durum ekipleri (DSNS), Rusya'nın bombardımanı sonucu 1887'de yapılan tarihi itfaiye binasının büyük ölçüde tahrip olduğunu belirtti.

Ukrayna Acil Durum ekipleri (DSNS), Rusya'nın bombardımanı sonucu 1887'de yapılan tarihi itfaiye binasının büyük ölçüde tahrip olduğunu belirtti.

DSNS açıklamasında "Eski bir itfaiye binası olan ve 1887'de inşa edilen Harkiv bölgesinin mimari anıtı, Harkov'un düşman bombardımanı sonucu hasar gördü" dedi. Yetkililer, ekiplerin binanın daha fazla çökmesini engellemek için çalıştığını ve önlemler aldığını belritti.FOTORĞAFLI


Son dakika haberi: Harkiv'deki 1887'de yapılan itfaiye binası, Rusya'nın bombardımanında tahrip oldu

Son dakika haberi: Harkiv'deki 1887'de yapılan itfaiye binası, Rusya'nın bombardımanında tahrip oldu

Son dakika haberi: Harkiv'deki 1887'de yapılan itfaiye binası, Rusya'nın bombardımanında tahrip oldu

Son dakika haberi: Harkiv'deki 1887'de yapılan itfaiye binası, Rusya'nın bombardımanında tahrip oldu

Demirören Haber Ajansı / Dünya

İtfaiye, Ukrayna, Rusya, 112, Dünya, Haberler

title