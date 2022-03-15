Son dakika haberi: Çernihiv'in bomba arama köpeği 'Patron', kentin maskotu oldu

Ukrayna Acil Durum yetkilileri (DSNS), bomba imha ekipleriyle çalışan küçük bomba arama köpeği Patron'un Çernihiv kentinin maskotu olduğunu duyurdu. 2 yaşındaki Patron, ekiplerle birlikte kentte bomba arıyor.

Acil Durum yetkilileri açıklamasında "Patronla tanışın. O iki yaşında. O bizim Çernihiv piroteknikçilerimizin ruhu ve maskotudur. Onlara her zaman ve her yerde eşlik eder. Bu arada, peyniri çok seviyor" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Dünya