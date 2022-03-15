Son dakika haberi: Çernihiv'in bomba arama köpeği 'Patron', kentin maskotu oldu
Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Son dakika haberi: Ukrayna Acil Durum yetkilileri (DSNS), bomba imha ekipleriyle çalışan küçük bomba arama köpeği Patron'un Çernihiv kentinin maskotu olduğunu duyurdu.
Ukrayna Acil Durum yetkilileri (DSNS), bomba imha ekipleriyle çalışan küçük bomba arama köpeği Patron'un Çernihiv kentinin maskotu olduğunu duyurdu. 2 yaşındaki Patron, ekiplerle birlikte kentte bomba arıyor.
Acil Durum yetkilileri açıklamasında "Patronla tanışın. O iki yaşında. O bizim Çernihiv piroteknikçilerimizin ruhu ve maskotudur. Onlara her zaman ve her yerde eşlik eder. Bu arada, peyniri çok seviyor" ifadelerini kullandı.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
Demirören Haber Ajansı / Dünya