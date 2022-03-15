Son dakika haberi: Çernihiv'in bomba arama köpeği 'Patron', kentin maskotu oldu - Haberler

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Son dakika haberi: Çernihiv'in bomba arama köpeği 'Patron', kentin maskotu oldu

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Son dakika haberi: Çernihiv'in bomba arama köpeği 'Patron', kentin maskotu oldu

Son dakika haberi: Ukrayna Acil Durum yetkilileri (DSNS), bomba imha ekipleriyle çalışan küçük bomba arama köpeği Patron'un Çernihiv kentinin maskotu olduğunu duyurdu.

Ukrayna Acil Durum yetkilileri (DSNS), bomba imha ekipleriyle çalışan küçük bomba arama köpeği Patron'un Çernihiv kentinin maskotu olduğunu duyurdu. 2 yaşındaki Patron, ekiplerle birlikte kentte bomba arıyor.

Acil Durum yetkilileri açıklamasında "Patronla tanışın. O iki yaşında. O bizim Çernihiv piroteknikçilerimizin ruhu ve maskotudur. Onlara her zaman ve her yerde eşlik eder. Bu arada, peyniri çok seviyor" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Ukrayna, Bomba, 112, Dünya, Haberler

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