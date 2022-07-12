ABD, Suriye'de DEAŞ'ın en önemli 5 isminden biri olan Mahir el-Agal'ı öldürdü - Haberler

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ABD, Suriye'de DEAŞ'ın en önemli 5 isminden biri olan Mahir el-Agal'ı öldürdü

AA - Kasım İleri - Dünya
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ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı, Suriye'nin kuzeyinde Afrin yakınlarında düzenledikleri hava saldırısında DAEŞ'in en önemli 5 isminden biri olan Mahir el-Agal'ın öldürdü. Operasyon sonrası açıklama yapan CENTCOM Sözcüsü Albay Joe Buccino, "Bu saldırı, CENTCOM'un bölgeye olan sarsılmaz bağlılığını ve DEAŞ'ın kalıcı yenilgisini teyit ediyor." dedi.

ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, 12 Temmuz'da Halep'e bağlı Cinderes kasabası yakınlarında DEAŞ'ın iki üst düzey elebaşına saldırı düzenlendiği kaydedildi.

"SİVİL KAYIPLAR OLMADI"

Açıklamada, "Saldırıda DEAŞ'ın ilk beş elebaşından biri olan ve DEAŞ'ın Suriye'deki lideri Maher al-Agal öldürüldü. Maher ile yakından ilişkili üst düzey bir DEAŞ elebaşı da saldırı sırasında ağır yaralandı. Başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlamak için bu operasyona kapsamlı bir planlama yapıldı. İlk inceleme, sivil kayıplar olmadığını gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

"DEAŞ'IN KALICI YENİLGİSİ TEYİT EDİLDİ"

Agal'ın, DEAŞ içinde üst düzey elebaşı olmasının yanı sıra Irak ve Suriye dışında DEAŞ ağlarının gelişmesine yardımcı olduğu belirtilen açıklamada, sözlerine yer verilen CENTCOM Sözcüsü Albay Joe Buccino, "Bu saldırı, CENTCOM'un bölgeye olan sarsılmaz bağlılığını ve DEAŞ'ın kalıcı yenilgisini teyit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"TEHDİTLERE KARŞI KOYMAYA DEVAM EDECEK"

Buccino, "CENTCOM bölgede yeterli ve sürdürülebilir bir varlık muhafaza ediyor ve bölgesel güvenliğe yönelik tehditlere karşı koymaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

AA / Kasım İleri - Dünya

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