Son dakika haberi! Almanya kömürle çalışan elektrik santrallerini tekrar açma kararı aldı

Almanya'nın iki meclisi, Rusya'nın gaz gönderimini kısıtlaması nedeniyle kömürle çalışan elektrik santrallerini yeniden çalışır hale getirmek için yasa değişikliğini dün onayladı. Değişiklikle, rüzgar tribünleri gibi yeşil enerjinin yaygınlaşmasının hızlandırılacağı ifade edildi.

Almanya'da dün enerjinin bir ulusal güvenlik sorunu haline gelmesiyle Enerji Güvenliği Yasası'ndaki değişiklik onayladı. Buna göre yeşil enerji üretimi hızlandırılacağı ve kömürle çalışan elektrik santrallerinin yeniden açılacağı belirtildi. Değişiklikle ilgili Almanya hükümeti "Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal eden Ukrayna'ya saldırısı ve Rus gaz arzını kısması, enerji piyasalarında büyük karışıklıklara yol açıyor. Şu anda gaz tedarikinde bir kesinti var. Tedarik durumu önemli ölçüde kötüleşti" açıklamasını yaptı.

Demirören Haber Ajansı / Dünya