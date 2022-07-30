Son dakika haberi! 50 Ukraynalı savaş esirinin öldüğü Olenivka saldırısında taraflar birbirini işaret etti

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, dün gece geç saatlerde açıklama yaparak Rusya'nın işgali altında olan Donetsk'teki Olenivka köyündeki bir hapishane yerleşkesinde meydana gelen patlamada 50'den fazla Ukraynalı savaş esirinin öldüğünü belirtti. Ukrayna Ordusu, ortak bir açıklama yayınlayarak bombalanan hapishanede daha önce Mariupol'ü savunan savaş eseri Ukraynalı askerler olduğunu duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı ise ölü ve yaralıların listesini açıklayarak saldırının sorumlusunun Ukrayna ve mühimmatı temin eden ABD olduğunu ileri sürdü.

Zelenski dün gece geç saatlerde yaptığı açıklamasında "İşgalcilerin Olenivka'ya saldırısı, Ruslar tarafından kasıtlı bir savaş suçu, Ukraynalı savaş esirlerinin kasıtlı bir toplu katliamıdır. Elliden fazla ölü..." ifadelerini kullandı.

Bakanlık, saldırının ABD yapımı HIMARS (araç kamyon üzerine eklenmiş bir hafif çoklu roketatar sistemi) kullanılarak yapılan bir füze saldırısı olduğunu, 193 Ukraynalı mahkumun çoğunun hayatını kaybettiğini ve yaralandığını belirtti. Açıklamada "Güncellenen rakamlara göre 30 Temmuz sabahı füze saldırısında 50 Ukraynalı öldü. 48 Ukraynalı savaş esirinin cesetleri bulundu ve gözaltı tesisinin enkazından çıkarıldı. Bir tıbbi tesise nakledilirken iki Ukraynalı savaş esiri daha yolda ciddi yaralardan hayatını kaybetti" denildi.