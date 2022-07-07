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Son dakika haber... Zelenski: Ortaklardan aldığımız silahlar çalışmaya başladı

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Son dakika haber... Zelenski: Ortaklardan aldığımız silahlar çalışmaya başladı

Son dakika haberi... Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ulusa sesleniş konuşmasında ortaklarından aldıkları silahların sonunda güçlü bir şekilde çalışmaya başladığını belirterek, "Birliklerimiz, işgalcilerin lojistiği için önemli olan depolara ve diğer noktalara kayda değer saldırılar yapıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ulusa sesleniş konuşmasında ortaklarından aldıkları silahların sonunda güçlü bir şekilde çalışmaya başladığını belirterek, "Birliklerimiz, işgalcilerin lojistiği için önemli olan depolara ve diğer noktalara kayda değer saldırılar yapıyor. Bu, Rus ordusunun saldırı potansiyelini önemli ölçüde azaltıyor" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, gece saatlerinde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında ortaklarından aldıkları silahların sonunda güçlü bir şekilde çalışmaya başladığını belirterek, "Birliklerimiz, işgalcilerin lojistiği için önemli olan depolara ve diğer noktalara kayda değer saldırılar yapıyor. Bu, Rus ordusunun saldırı potansiyelini önemli ölçüde azaltıyor. İşgalcilerin kayıpları sadece her hafta artacak" dedi.

Ukrayna kuvvetlerinin özellikle güneyde Herson ve Zaporizhzhia bölgesinde olmak üzere çeşitli taktiksel yönlerde ilerlediğini belirten Zelenski, "Toprağımızdan vazgeçmeyeceğiz. Ukrayna'nın tüm egemen bölgesi Ukraynalı olarak kalacak. İnsanlar bunu bilmeli. İşgal altındaki bölgelerdeki insanlara onları hatırladığımızı ve onlar için savaştığımızı anlatmak için her fırsatı kullanın. Tüm güneyimiz için, tüm Ukraynalı Donbas için savaşıyoruz, en acımasız çatışma şu anda orada, Slovyansk ve Bakhmut yakınlarında. Harkiv bölgesi için savaşıyoruz. İşgalciler, bu topraklardaki zamanlarının uzun süreli olduğunu ve onların topçu üstünlüğünün sonsuz olduğunu düşünmesinler" şeklinde konuştu. Zelenski ayrıca, Genelkurmay Başkanı ile de bir toplantı yaptığını ve hem ordudan hem de istihbarattan gelen raporları dinlediğini ifade ederek, "Yakın gelecek için aksiyon alacağımız yönü birlikte belirledik" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Volodimir Zelenskiy Ukrayna Dünya Haberler Son Dakika

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