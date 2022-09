Son dakika haber! Zelenski: Bu kış Rusya, Avrupa'ya karşı enerji saldırısına hazırlanıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Gazprom'un Avrupa'ya giden Kuzey Akım 1 gaz tedarikini 'sızıntı' nedeniyle tamamen durdurmasının ardından açıklama yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Gazprom'un tedariki durdurma kararını değerlendirdiği konuşmasında, Rusya'nın bu kış her Avrupalının normal yaşantısını yok etmeye çalışacağını söyledi. Zelenski, "Bu günlerde Rusya, Avrupa üzerindeki enerji baskısını daha da artırmaya çalışıyor. Kuzey Akım boru hattından gaz pompalaması tamamen durdu. Bunu neden yapıyorlar? Rusya, her Avrupalının normal yaşamını yok etmek istiyor. Bütün Avrupa'yı, her devleti zayıflatmak ve sindirmek istiyor. Rusya bunu konvansiyonel silahların gücüyle yapamadığı durumlarda, enerji silahlarının gücüyle yapıyor. Füzelerle saldıramadığı yere, yoksulluk ve siyasi kaosla saldırmaya çalışıyor. Bu kış Rusya, tüm Avrupa'ya karşı bir enerji saldırısına hazırlanıyor" dedi.

Rusya enerji devi Gazprom, 3 gündür bakımda olan Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattındaki teknik arıza sebebiyle Avrupa'ya gaz akışını süresiz olarak durdurduğunu açıklamıştı. Gazprom, G7 Finans Bakanları Toplantısı'nda, Rusya'nın fon akışını engellemek için Rus petrolüne fiyat sınırı koyma kararı alınmasının ardından vanaları kapatmıştı.